Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 727 осіб. Одужало 307 626 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 833 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 18 осіб (із них 14 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, по два – у Богодухівському та Красноградському, один - Лозівському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 грудня.
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