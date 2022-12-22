22.12.2022 10:14 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 727 осіб. Одужало 307 626 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 833 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 18 осіб (із них 14 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, по два – у Богодухівському та Красноградському, один - Лозівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 грудня.