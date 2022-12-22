22.12.2022 10:33 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: шість десятків боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили більш ніж 7 гектарів території, 5 кілометрів ЛЕП на наявність вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 21 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,4 га території, 5,6 км ЛЕП.

Саперами виявлено та знешкоджено 60 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 112 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.



Загалом починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1772,6 га території, 252,6 км автомобільних доріг, 662,4 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 47 тис. 725 ВНП.

Нагадаємо, за добу у Харківській області є постраждалі від нерозірваних боєприпасів.