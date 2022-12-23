23.12.2022 10:55 Рита Парфенова

Фото наслідків учорашніх обстрілів Харківщини показали правоохоронці

За добу з 22 по 23 грудня внаслідок обстрілів Харківщини поранено 5 громадян, зруйновані цивільні об’єкти.

Слідчі фіксують наслідки чергового злочину рф, повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Під ворожий вогонь потрапили населені пункти прикордонних районів області. Осколкові поранення отримали чотири працівники лікарні та один мешканець Вовчанська.





22 грудня військові рф вдарили по місту Вовчанську зі ствольної артилерії. Пошкоджень зазнали приватні будинки, приміщення центральної лікарні, заклад торгівлі та комунальні комунікації.





Через вибухи снарядів загорівся гараж. По допомогу до медиків з осколковими та вибуховими травмами звернулися працівники міської лікарні та 62-річний місцевий мешканець.



Протягом доби окупанти наносили удари по населених пунктах Куп’янщини. В результаті обстрілів кількох селищ зафіксовані пошкодження приватних будинків та господарчих споруд місцевого населення.





Ввечері ракетної атаки зазнало місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння. Ніхто з громадян не постраждав.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи і керівництво територіальних відділів поліції. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів та вилучили речові докази. За фактами порушення законів та звичаїв війни поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, протягом доби з 22 по 23 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.