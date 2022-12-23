Про стан бойових дій у Харківській області на 23 грудня

Підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі населеного пункту Хатне на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загалом протягом доби з 22 по 23 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 8 населених пунктів, а саме:
На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік населених пунктів:
Нагадаємо, на Куп’янському напрямку ворог не полишає спроб покращити тактичне положення.
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