23.12.2022 08:05 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 23 грудня

Підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі населеного пункту Хатне на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загалом протягом доби з 22 по 23 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 8 населених пунктів, а саме:

Шевченка,

Стрілеча,

Нескучне,

Тернова,

Стариця,

Вовчанськ,

Волохівка,

Строївка

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік населених пунктів:

Новомлинськ,

Куп’янськ,

Крохмальне,

Берестове.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку ворог не полишає спроб покращити тактичне положення.