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23.12.2022  08:05   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 23 грудня

Підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів в районі населеного пункту Хатне на Харківщині.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загалом протягом доби з 22 по 23 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 8 населених пунктів, а саме:

  • Шевченка,
  • Стрілеча,
  • Нескучне,
  • Тернова,
  • Стариця,
  • Вовчанськ,
  • Волохівка,
  • Строївка

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік населених пунктів:

  • Новомлинськ,
  • Куп’янськ,
  • Крохмальне,
  • Берестове.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку ворог не полишає спроб покращити тактичне положення.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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