23.12.2022 08:21 Рита Парфенова

Харків на ранок 23 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 22 по 23 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 грудня.

Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапилась в Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Горіли гараж на території приватного домоволодіння та дах житлового будинку.



4 рази рятувальники виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська та м. Вовчанська. Окупанти пошкодили господарчий блок на території лікувального закладу, покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Постраждало 5 чоловік.



Загалом за добу з 22 по 23 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

4 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, протягом доби з 22 по 23 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.