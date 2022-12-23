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23.12.2022  08:21   Рита Парфенова

Харків на ранок 23 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 22 по 23 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 грудня.

Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапилась в Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Горіли гараж на території приватного домоволодіння та дах житлового будинку.

4 рази рятувальники виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська та м. Вовчанська. Окупанти пошкодили господарчий блок на території лікувального закладу, покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Постраждало 5 чоловік.

Загалом за добу з 22 по 23 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
2 – на чергування;
4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, протягом доби з 22 по 23 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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