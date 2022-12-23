Військові рф обстріляли районну лікарню на Харківщині: є поранені

Минулої доби п’ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківської області.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Під обстріли потрапили прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.
У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні.
Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає.
Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих.
Також близько шостої години вечора окупанти здійснили ракетний обстріл по околицям Харкова. Одну ракету збито силами ППО.
Нагадаємо, протягом доби з 22 по 23 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
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