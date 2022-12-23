23.12.2022 07:30 Рита Парфенова

23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Вперше цей день відзначався у Європі 2006 року.





Всесвітній день сноуборду відзначають у Європі, США та навіть у Китаї – скрізь, де лише випадає сніг.



День сноуборду зазвичай стає офіційним відкриттям зимового сезону. Цього дня планується багато різних подій: уроки сноуборду, тестування сноубордів, змагання, концерти.

Прикмети дня

23 грудня вшановується пам'ять мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа. Міна прославився безліччю зцілень, особливо від хвороб очей. Тому віруючі вважають його помічником при хворобах очей.



Згідно з народними повір'ями, на Міни не можна влаштовувати галасливі вечірки, заводити нові знайомства та збиратися компанією через ризик конфліктів. Крім того, вважається, що не можна залишати двері відчиненими – нібито через неї до будинку може потрапити нечиста сила.



Також, за прикметою, не можна порушувати це раніше слово і розривати досягнуті домовленості.



Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде ясна, то й осінь буде такою. Подальшу погоду визначали ще й за допомогою лісового гостя — зайця: якщо зайці приходили до саду, то зима обіцяла бути суворою.

Також цього дня

1790 року на світ з'явився Жан Франсуа Шампольон, французький історик. У 1822 році Шампольон розшифрував текст Розетського каменю, чим започаткував єгиптологію як науку.



1888 – у ніч із 23 на 24 грудня голландський художник Вінсент Ван Гог в Арлі відрізає собі ліве вухо. У жовтні до нього приїхав Поль Гоген і вони вісім тижнів працювали разом. Але між художниками почали виникати тертя, і під час однієї із сварок Ван Гог навіть погрожував лезом Гогену, але друг не постраждав, а лють художника пізніше звернулася до самого себе.



1909 – відбулася одна з перших документально зафіксованих зустрічей землян із НЛО. У небі над Бостоном (США) було помічено великий предмет овальної форми з отворами, що нагадують ілюмінатори, як тоді писали, підводного човна.



1916 – народився Діно Різі, італійський режисер («Запах жінки»).



1917 – під Харковом, у районному центрі Валки, народилася «третя блондинка Радянського Союзу», зірка кінематографа 30-х та 40-х років Валентина Сєрова («Дівчина з характером», «Жди меня»).



1934 – у Харкові в сім'ї військовослужбовця та директора ательє мод народилася актриса Наталія Фатєєва («Три плюс два», «Джентльмени удачі», «Місце зустрічі змінити не можна»).



1947 – американські вчені Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн та Джон Бардін з Bell Laboratories створили транзистор. Наступного року вони оголосили про своє відкриття, а 1956 року були удостоєні Нобелівської премії.



1954 – перша успішна пересадка нирки у світі. Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюкові Річарду. Трансплантація відбулася у шпиталі Brigham у Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.



1968 – американські астронавти Борман, Лоуелл та Андерс стали першими людьми, що облетіли Місяць.



1991 – Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.



1994 – офіційно видано Указ про автономну територіальну освіту Гагаузія (Gagauz-Yeri) у складі Республіки Молдова.



2015 – російські хакери здійснили кібератаку на енергетичні компанії України.

Іменини відзначають:

Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Лаврентій, Міна, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Хома, Яків.