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31.12.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує на пізнавальні лекції

Лекції відбудуться 4, 5 та 6 січня.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.
 
Повідомляється, що 4, 5 та 6 січня о 12:00 всіх охочих чекають цікаві, яскраві та корисні майстер-класи, захопливі воркшопи. Також пройдуть пізнавальні wow-лекції з захисту інформації, тестування ПЗ, гуглювання, створення ігор, штучного інтелекту, анімації тощо.
 
«Рік видався важким, проте ми не могли залишити наших абітурієнтів без традиційних NURE Winter Holidays 2023. Якщо ти не знаєш, що таке NURE Winter Holidays, то зараз ми познайомимо тебе з цією щорічною подією, яка націлена на твій саморозвиток»,- зазначили в навчальному закладі.
 
Стати слухачем лекцій можна, перейшовши за посиланням.
 
Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  харьков, образование
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