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01.01.2023  18:08   Дмитро Колонєй

Під Харковом відбудеться відкритий дитячий турнір з міні-футболу

Про дитячи змагання на призи мера Харкова Ігоря Терехов поінофрмував Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту.

Відбудеться відкритий дитячий турнір з міні-футболу «Юні та незламні» на призи мера Харкова Ігоря Терехова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Відкритий юнацький турнір з міні-футболу серед дітей віком 10-12 років на призи Харківського міського голови Ігоря Терехова «Юні та незламні» відбудеться 4 січня 2023 року у Валківській дитячо-юнацькій спортивній школі.
 
Почесним гостем заходу стане воротар і футбольний тренер Олександр Горяїнов, який визначить кращих гравців турніру.
 
Початок - об 11:00.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, футбол, харьков, валки
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