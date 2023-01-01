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01.01.2023  18:48   Дмитро Колонєй

Ворог намагався покращити своє становище, стріляючи по населених пунктах Харківщини


Ворог намагався покращити своє становище, стріляючи по населених пунктах Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, у перший день 2023 року окупанти обстріляли 15 населених пунктів.  

  • На Слобожанському напрямку обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.   артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка  Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх військ. Обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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