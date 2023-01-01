Ворог намагався покращити своє становище, стріляючи по населених пунктах Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, у перший день 2023 року окупанти обстріляли 15 населених пунктів.
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).
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