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18.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 січня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.

харьков

Вранці хмарно, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 76%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Сильні південні вітри 18 січня віщують грозове літо, а хуртовина на Хрещення приносить хуртовину і на Масляну.

Заметіль, сніг та поземка цього дня – ознаки хорошого врожаю.

Якщо зоряна ніч на Водохрещу – буде врожай ягід, гороху і хліба.

Повний місяць цього дня обіцяє великий розлив річок навесні.


Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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