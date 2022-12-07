07.12.2022 13:45 Рита Парфенова

Хлопчик, якого шукають другу добу, потонув в озері

Пошуки семирічного Германа Щербини з села Крутоярівка Кегичівської територіальної громади закінсились трагічно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

«Хлопчика, якого розшукували з 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері. Щирі співчуття родині маленького Германа. Дякуємо всім, хто допомагав шукати», – розповіли у прес-службі поліції.

Нагадаємо, хлопчик 5 грудня 2022 року вийшов з дому у селі Крутоярівка Красноградського району. До його розшуку було залучено більше 420 правоохоронців, підрозділи ДСНС, водолази, військовослужбовці, представники пошуково-рятувального загону «Мілена», місцеві жителі, волонтери.