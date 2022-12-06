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06.12.2022  09:08   Рита Парфенова

Пошуки семірічного Романа Щербини тривають на Харківщині

Дитину шукали всю ніч, станом на ранок пошуки тривають.

Пошуки семірічного Романа Щербини тривають на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області, 5 грудня о 19:43 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у с. Крутоярівка Кегичівської територіальної громади.

До пошуків негайно долучились рятувальники 20-ДПРЧ. Станом на ранок пошуки тривають.

Зранку на місце події направлено зведений загін ГУ ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів.

Нагадаємо, хлопчик 5 грудня 2022 року вийшов з дому у селі Крутоярівка Красноградського району та досі не повернувся. Він одягнутий у синю куртку, темну шапку з емблемою "Пес Патрон", темні штани та темні сапоги.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков
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