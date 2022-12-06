Пошуки семірічного Романа Щербини тривають на Харківщині

Дитину шукали всю ніч, станом на ранок пошуки тривають.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області, 5 грудня о 19:43 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у с. Крутоярівка Кегичівської територіальної громади.
До пошуків негайно долучились рятувальники 20-ДПРЧ. Станом на ранок пошуки тривають.
Зранку на місце події направлено зведений загін ГУ ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів.
Нагадаємо, хлопчик 5 грудня 2022 року вийшов з дому у селі Крутоярівка Красноградського району та досі не повернувся. Він одягнутий у синю куртку, темну шапку з емблемою "Пес Патрон", темні штани та темні сапоги.
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