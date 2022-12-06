06.12.2022 09:08 Рита Парфенова

Пошуки семірічного Романа Щербини тривають на Харківщині

Дитину шукали всю ніч, станом на ранок пошуки тривають.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області, 5 грудня о 19:43 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у с. Крутоярівка Кегичівської територіальної громади.



До пошуків негайно долучились рятувальники 20-ДПРЧ. Станом на ранок пошуки тривають.



Зранку на місце події направлено зведений загін ГУ ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів.



Нагадаємо, хлопчик 5 грудня 2022 року вийшов з дому у селі Крутоярівка Красноградського району та досі не повернувся. Він одягнутий у синю куртку, темну шапку з емблемою "Пес Патрон", темні штани та темні сапоги.