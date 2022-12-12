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12.12.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли про наслідки ворожого обстрілу населених пунктів Харківської області

Поліція Харківщини щодня фіксує наслідки обстрілів російськими військовими населених пунктів регіону.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 11 грудня 2022 року під мінометний вогонь потрапила територія міста Вовчанська. Також обстріли протягом доби зафіксовані у місті Куп’янську, селищі Глибоке, смт Шевченково та Дворічна. Попередньо, військові рф застосували проти мешканців  Харківщини системи залпового вогню.
 
Унаслідок обстрілів пошкодження отримали приватні будинки. Загиблих та поранених серед мирного населення немає.
 
На місці події працювали слідчо-оперативні групи і керівництво територіальних відділів поліції.
 
За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
 
Нагадаємо, під Харковом жінка наступила на міну.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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