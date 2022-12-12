12.12.2022 10:44 Рита Парфенова

Якнайшвидше повертайтеся в обійми рідних з Перемогою, - Ігор Терехов привітав з Днем Сухопутних військ України

Вітання Харківського міського голови Ігоря Терехова із Днем Сухопутних військ України



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Від щирого серця вітаю з професійним святом сильних та відважних воїнів Сухопутних військ України. Вітаю усіх тих, хто у надскладних умовах, вдень і вночі, у мороз і спеку, у сніг та дощ, під свист та розриви ворожих снарядів мужньо боронить Україну.



Ваші численні звитяги на полі бою, ваша міць та стійкість чітко дають зрозуміти - окупанти програють цю війну та сповна заплатять за кожне зруйноване життя.



Ви – наша незламна стіна! Дякуємо за те, що захищаєте та відважно боретесь за вільне і мирне майбутнє наших дітей!

Щиро бажаю вам міцного здоров’я, довгого і щасливого життя під мирним небом! Якнайшвидше повертайтеся в обійми рідних з Перемогою!