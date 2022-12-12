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12.12.2022  10:44   Рита Парфенова

Якнайшвидше повертайтеся в обійми рідних з Перемогою, - Ігор Терехов привітав з Днем Сухопутних військ України

Вітання Харківського міського голови Ігоря Терехова із Днем Сухопутних військ України


facebook.com/UkrainianLandForces

Від щирого серця вітаю з професійним святом сильних та відважних воїнів Сухопутних військ України. Вітаю усіх тих, хто у надскладних умовах, вдень і вночі, у мороз і спеку, у сніг та дощ, під свист та розриви ворожих снарядів мужньо боронить Україну.

Ваші численні звитяги на полі бою, ваша міць та стійкість чітко дають  зрозуміти -  окупанти програють цю війну та сповна заплатять за кожне зруйноване життя.

Ви – наша незламна стіна! Дякуємо за те, що захищаєте та відважно боретесь за вільне і мирне майбутнє наших дітей!  

Щиро бажаю вам міцного здоров’я, довгого і щасливого життя під мирним небом! Якнайшвидше повертайтеся в обійми рідних з Перемогою!

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
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