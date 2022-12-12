Якнайшвидше повертайтеся в обійми рідних з Перемогою, - Ігор Терехов привітав з Днем Сухопутних військ України

Вітання Харківського міського голови Ігоря Терехова із Днем Сухопутних військ України
Від щирого серця вітаю з професійним святом сильних та відважних воїнів Сухопутних військ України. Вітаю усіх тих, хто у надскладних умовах, вдень і вночі, у мороз і спеку, у сніг та дощ, під свист та розриви ворожих снарядів мужньо боронить Україну.
Ваші численні звитяги на полі бою, ваша міць та стійкість чітко дають зрозуміти - окупанти програють цю війну та сповна заплатять за кожне зруйноване життя.
Ви – наша незламна стіна! Дякуємо за те, що захищаєте та відважно боретесь за вільне і мирне майбутнє наших дітей!
Щиро бажаю вам міцного здоров’я, довгого і щасливого життя під мирним небом! Якнайшвидше повертайтеся в обійми рідних з Перемогою!
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Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися.
Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.
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