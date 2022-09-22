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22.09.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

Харківська міграційна служба відновлює роботу повної електронної черги

У підрозділах міграційної служби міста Харкова збільшено кількість місць в електронній черзі.

Харківська міграційна служба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу в Харківській області.
 
Головне управління ДМС у Харківській області відновлює роботу повної електронної черги з 1 жовтня.
 
У підрозділах міграційної служби міста Харкова збільшено кількість місць в електронній черзі. Наразі можна записатись на 3, 4 і 5 жовтня за посиланням.
 
Прийом громадян проводять наступні підрозділи:
 
  • Шевченківський відділ
  • (057)705-12-07
  • Київський відділ
  • (057)704-13-52
  • Московський відділ
  • (057)710-83-59
  • Відділ оформлення документів №3
  • (057)340-93-10
Для громадян доступний такий перелік послуг:
 
  • оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
  • вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку (окрім відділу оформлення документів №3);
  • одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Варто зазначити, що люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з неповнолітніми дітьми і люди похилого віку приймаються без запису в електронну чергу.
 
Для того, щоб отримати документи або вклеїти фото при досягненні 25- та 45-річного віку у паспорт-книжку – в електронну чергу записуватись не потрібно.
 
Також продовжує роботу посилена гаряча лінія:
 

З питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:

(057)340-40-15

(057)773-00-67

(057)340-93-10

З питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:

(093)715-04-30

З питань громадянства України:

(093)715-89-00

З питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:

(097)737-72-71

Відділ документального забезпечення:

(057)705-52-80

Гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю з 09:00 до 17:00.
 
Источник:   Міграційна служба в Харківській області
 Тэги:  харьков
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