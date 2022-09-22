22.09.2022 14:20 Віталій Хінєвіч
Харківська міграційна служба відновлює роботу повної електронної черги
У підрозділах міграційної служби міста Харкова збільшено кількість місць в електронній черзі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міграційну службу в Харківській області.
Головне управління ДМС у Харківській області відновлює роботу повної електронної черги з 1 жовтня.
У підрозділах міграційної служби міста Харкова збільшено кількість місць в електронній черзі. Наразі можна записатись на 3, 4 і 5 жовтня за посиланням
.
Прийом громадян проводять наступні підрозділи:
-
Шевченківський відділ
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(057)705-12-07
-
Київський відділ
-
(057)704-13-52
-
Московський відділ
-
(057)710-83-59
-
Відділ оформлення документів №3
-
(057)340-93-10
Для громадян доступний такий перелік послуг:
-
оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
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оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
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обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
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вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку (окрім відділу оформлення документів №3);
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одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Варто зазначити, що люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з неповнолітніми дітьми і люди похилого віку приймаються без запису в електронну чергу.
Для того, щоб отримати документи або вклеїти фото при досягненні 25- та 45-річного віку у паспорт-книжку – в електронну чергу записуватись не потрібно.
Також продовжує роботу посилена гаряча лінія:
З питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:
(057)340-40-15
(057)773-00-67
(057)340-93-10
З питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:
(093)715-04-30
З питань громадянства України:
(093)715-89-00
З питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:
(097)737-72-71
Відділ документального забезпечення:
(057)705-52-80
Гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю з 09:00 до 17:00.
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