22.09.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

Харківська міграційна служба відновлює роботу повної електронної черги

У підрозділах міграційної служби міста Харкова збільшено кількість місць в електронній черзі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу в Харківській області.

Головне управління ДМС у Харківській області відновлює роботу повної електронної черги з 1 жовтня.

У підрозділах міграційної служби міста Харкова збільшено кількість місць в електронній черзі. Наразі можна записатись на 3, 4 і 5 жовтня за посиланням

Прийом громадян проводять наступні підрозділи:

Шевченківський відділ

(057)705-12-07

Київський відділ

(057)704-13-52

Московський відділ

(057)710-83-59

Відділ оформлення документів №3

(057)340-93-10

Для громадян доступний такий перелік послуг:

оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;

вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку (окрім відділу оформлення документів №3);

одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Варто зазначити, що люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з неповнолітніми дітьми і люди похилого віку приймаються без запису в електронну чергу.

Для того, щоб отримати документи або вклеїти фото при досягненні 25- та 45-річного віку у паспорт-книжку – в електронну чергу записуватись не потрібно.

Також продовжує роботу посилена гаряча лінія:

З питань документування громадян України паспортом у формі ID-картки:

(057)340-40-15

(057)773-00-67

(057)340-93-10

З питань документування громадян України паспортом громадянина України для виїзду за кордон:

(093)715-04-30

З питань громадянства України:

(093)715-89-00

З питань роботи з іноземцями та особами без громадянства:

(097)737-72-71

Відділ документального забезпечення:

(057)705-52-80

Гарячі лінії ГУ ДМС Харківської області працюють з понеділка по п‘ятницю з 09:00 до 17:00.