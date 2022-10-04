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04.10.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові ЦНАП за місяць надав послуги понад 26 тисячам громадян

ЦНАП відновив у вересні 22 адміністративні послуги.

ЦНАП Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр надання адміністративних послуг.
 
Повідомляється, що громадянами отримано 26876 послуг, безпосередньо адміністраторами ЦНАП надано 21011 консультацій. Опрацьовано 940 електронних звернень, які надійшли через соціальну мережу Facebook, месенджер телеграм та електронну пошту ЦНАП.
 
Операторами Call-центру за допомогою голосових каналів зв’язку  надано 12328 консультацій з питань отримання різноманітних послуг.
 
Актуальний перелік із 157 послуг можливо переглянути за посиланням.
 
Источник:   ЦНАП
 Тэги:  харьков, цнап
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