Рівень радіації у Харкові на 4 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 3 жовтня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 жовтня.
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Сприятливий день для початку чогось нового – сьогодні багато хто просто фонтанує ідеями. Зірки радять спочатку все продумати – для презентацій не найкращий час.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.
Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.
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