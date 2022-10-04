04.10.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці обстежили близько 3 тисяч кілометрів газопроводів

Для підготовки критичної інфраструктури до стабільної роботи в опалювальному сезоні харківські газовики комплексно обстежили близько 3 тисяч кілометрів газових мереж Харкова та області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що не зважаючи на інтенсивні обстріли регіону, підготовка газових об’єктів до холодів триває з березня цього року.

Після деокупації воїнами ЗСУ території Харківської області, фахівці АТ «Харківгаз» та АТ «Харківміськгаз» відроджують інфраструктуру у звільнених громадах та найпостраждаліших районах Харкова.

Наразі в області відбудова газової системи одночасно проводиться у близько 15 деокупованих містах та селищах. У Харкові масштабні роботи тривають у центрі міста, П‘ятихатках та Салтівці.

Нагадаємо, харківські комунальники усунули понад 360 пошкоджень на водоводах протягом місяця.