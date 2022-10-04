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04.10.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці обстежили близько 3 тисяч кілометрів газопроводів

Для підготовки критичної інфраструктури до стабільної роботи в опалювальному сезоні харківські газовики комплексно обстежили близько 3 тисяч кілометрів газових мереж Харкова та області.

комунальник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що не зважаючи на інтенсивні обстріли регіону, підготовка газових об’єктів до холодів триває з березня цього року.
 
Після деокупації воїнами ЗСУ території Харківської області, фахівці АТ «Харківгаз» та АТ «Харківміськгаз» відроджують інфраструктуру у звільнених громадах та найпостраждаліших районах Харкова.
 
Наразі в області відбудова газової системи одночасно проводиться у близько 15 деокупованих містах та селищах. У Харкові масштабні роботи тривають у центрі міста, П‘ятихатках та Салтівці.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули понад 360 пошкоджень на водоводах протягом місяця.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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