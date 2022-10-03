03.10.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули понад 360 пошкоджень на водоводах протягом місяця

Фахівці продовжують проводити інтенсивні ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» щодня продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води у всіх районах міста. У вересні вони усунули 369 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Також протягом місяця ремонтники упорядкували 286 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 92 водорозбірні колонки. 2 жовтня зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 14 поривів на трубопроводах та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Сьогодні бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» взяли в роботу 13 пошкоджених ділянок трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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