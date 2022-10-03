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03.10.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

У Дії можна придбати військові облігації

Придбання цінних паперів підтримує економіку та армію України.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що в Дія запускає інвестиційний інструмент— військові облігації. 
 
Військові облігації — це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу. 
 
Варто зазначити, що вартість однієї військової облігації — від 900 гривень. Придбати їх можна необмежену кількість.
 
Військові облігації різняться за:
 
  • датою виплат — на строк до 1,5 року;
  • відсотками доходу — від 11 до 16 відсотків річних;
  • назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим тощо. 
Всю інформацію про військові облігації в Дії можна дізнатись на офіційному порталі
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  дія
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