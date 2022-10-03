03.10.2022 14:10 Віталій Хінєвіч

У Дії можна придбати військові облігації

Придбання цінних паперів підтримує економіку та армію України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що в Дія запускає інвестиційний інструмент— військові облігації.

Військові облігації — це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу.

Варто зазначити, що вартість однієї військової облігації — від 900 гривень. Придбати їх можна необмежену кількість.

Військові облігації різняться за:

датою виплат — на строк до 1,5 року;

відсотками доходу — від 11 до 16 відсотків річних;

назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим тощо.

Всю інформацію про військові облігації в Дії можна дізнатись на офіційному порталі