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03.10.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу в Балаклії

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі в містечках, які найбільше постраждали на війни.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що 3 жовтня ПриватБанк відновив роботу відділення в деокупованому населеному пункті Балаклія. Таким чином, відсьогодні у відділенні банку почали обслуговування клієнтів.
 
Також нещодавно відновили обслуговування клієнтів на деокупованій території Харківщини відділення ПриватБанку в Дергачах та Золочеві. Поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів «Готівка на касі».
 
Детальну ознайомитись з графіком роботи ПриватБанк в умовах воєнного стану, та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна за посиланням
 
Нагадаємо, Lifecell відновив мобільний зв'язок в одному із міст Харківської області.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  харьков, приватбанк
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