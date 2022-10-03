03.10.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу в Балаклії

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі в містечках, які найбільше постраждали на війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що 3 жовтня ПриватБанк відновив роботу відділення в деокупованому населеному пункті Балаклія. Таким чином, відсьогодні у відділенні банку почали обслуговування клієнтів.

Також нещодавно відновили обслуговування клієнтів на деокупованій території Харківщини відділення ПриватБанку в Дергачах та Золочеві. Поступово відновлюється робота банкоматів та сервісу для терміналів «Готівка на касі».

Детальну ознайомитись з графіком роботи ПриватБанк в умовах воєнного стану, та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна за посиланням