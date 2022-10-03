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03.10.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали катівню в місті Ізюм (відео)

На деокупованих територіях продовжуються стабілізаційні заходи.

Катівня Ізюм
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.
 
Повідомляється, що в місті Ізюм Харківської області, суцільна розруха, яку залишили по собі окупанти.
 
Будівля поліції також постраждала від рук ворога. Моторошне місце було виявлено в підвалі будівлі. У ньому російські військові облаштували катівню, знущалися, мордували людей.
 
Источник:   Національна поліція України
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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