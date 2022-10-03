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03.10.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлюють електропостачання у Дергачівській громаді

Фахівці Дергачівського району електричних мереж продовжують ремонт повітряних ліній.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".
 
Повідомляється, що ремонтні роботи відбуваються в місті Дергачі, селі Черкаська Лозова та селі Лісне. Кожного дня електрику отримують десятки споживачів, що були знеструмлені раніше внаслідок бойових дій на території району.
 
"Дергачі оживають. Люди повертаються додому та звертаються до нас з проханням відновити електропостачання. Працюємо точково, ремонтуючи лінії вулиця за вулицею", - зазначили в обленерго.
 
Енергетики пояснюють: відновлювали світло за необхідністю, тому деякі ділянки залишалися знеструмленими.
 
"Зараз люди звертаються, і ми відновлюємо електропостачання всюди, де є технічна можливість", - підкреслили в обленерго.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули понад 360 пошкоджень на водоводах протягом місяця.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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