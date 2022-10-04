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04.10.2022  15:51   Дмитро Колонєй

Смерть посеред вулиці: під Харковом спіймали вбивцю

Під Харковом правоохоронці викрили зловмисника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, зловмисник кухонним ножем кілька разів вдарив 31-річного чоловіка. Поранений потерпілий вийшов з будинку нападника, пройшов кілька метрів та помер посеред вулиці.
 
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  убийство, смерть, харьков
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