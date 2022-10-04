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04.10.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

У Німеччині відкрився Український освітній хаб

Український хаб у Німеччині розпочав роботу в Лейпцигу.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що Український хаб у Німеччині розпочав роботу в Лейпцигу за підтримки найбільшого міжнародного фонду «DVV International», який опікується навчанням упродовж життя.
 
«Місія мережі українських освітніх хабів за кордоном – надати можливість нашим дітям продовжити навчатись за українською державною програмою, а їхнім батькам – опанувати найзатребуваніші навички на ринку праці задля подальшого працевлаштування. Саме тому цей проєкт був визначений пріоритетним у сфері освіти під час війни», – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
 
Українські освітні хаби реалізують концепцію навчання упродовж життя (Life Long Learning), яка є в компетенції Міністерства освіти і науки України. Адже у сучасному світі знання застарівають дуже швидко і для того, щоб бути конкурентоспроможними, необхідно постійно вдосконалюватися.
 
Українців в освітньому хабі Німеччини чекає багато корисних та цікавих можливостей:
 
  • навчання за українською програмою;
  • оволодіння IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);
  • навчання українській, німецькій та англійській мовам;
  • визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;
  • дізнатись про особливості проживання в Німеччині;
  • сприяння у працевлаштуванні;
  • екскурсії та змістовний відпочинок.

Усі заходи – безкоштовні.

«Наразі відкрито 16 освітніх хабів як в Україні, так і в інших країнах, зокрема у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, Швейцарії та Великій Британії і ось сьогодні – у Німеччині», – заявила координаторка українських освітніх хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.
 
За її словами, робота щодо розширення мережі освітніх хабів в країнах, де нині перебувають українці через війну, яку розв’язала рф, буде продовжена.
 
Нагадаємо, в Україні дитячі садочки можуть замінювати денний сон відпочинком.
 
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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