04.10.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

У Німеччині відкрився Український освітній хаб

Український хаб у Німеччині розпочав роботу в Лейпцигу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що Український хаб у Німеччині розпочав роботу в Лейпцигу за підтримки найбільшого міжнародного фонду «DVV International», який опікується навчанням упродовж життя.

«Місія мережі українських освітніх хабів за кордоном – надати можливість нашим дітям продовжити навчатись за українською державною програмою, а їхнім батькам – опанувати найзатребуваніші навички на ринку праці задля подальшого працевлаштування. Саме тому цей проєкт був визначений пріоритетним у сфері освіти під час війни», – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Українські освітні хаби реалізують концепцію навчання упродовж життя (Life Long Learning), яка є в компетенції Міністерства освіти і науки України. Адже у сучасному світі знання застарівають дуже швидко і для того, щоб бути конкурентоспроможними, необхідно постійно вдосконалюватися.

Українців в освітньому хабі Німеччини чекає багато корисних та цікавих можливостей:

навчання за українською програмою;

оволодіння IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);

навчання українській, німецькій та англійській мовам;

визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;

дізнатись про особливості проживання в Німеччині;

сприяння у працевлаштуванні;

екскурсії та змістовний відпочинок.

Усі заходи – безкоштовні.

«Наразі відкрито 16 освітніх хабів як в Україні, так і в інших країнах, зокрема у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, Швейцарії та Великій Британії і ось сьогодні – у Німеччині», – заявила координаторка українських освітніх хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

За її словами, робота щодо розширення мережі освітніх хабів в країнах, де нині перебувають українці через війну, яку розв’язала рф, буде продовжена.

Нагадаємо, в Україні дитячі садочки можуть замінювати денний сон відпочинком.