04.10.2022 16:00 Віталій Хінєвіч
У Німеччині відкрився Український освітній хаб
Український хаб у Німеччині розпочав роботу в Лейпцигу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОН України.
Повідомляється, що Український хаб
у Німеччині розпочав роботу в Лейпцигу за підтримки найбільшого міжнародного фонду «DVV International», який опікується навчанням упродовж життя.
«Місія мережі українських освітніх хабів за кордоном – надати можливість нашим дітям продовжити навчатись за українською державною програмою, а їхнім батькам – опанувати найзатребуваніші навички на ринку праці задля подальшого працевлаштування. Саме тому цей проєкт був визначений пріоритетним у сфері освіти під час війни», – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Українські освітні хаби реалізують концепцію навчання упродовж життя (Life Long Learning), яка є в компетенції Міністерства освіти і науки України. Адже у сучасному світі знання застарівають дуже швидко і для того, щоб бути конкурентоспроможними, необхідно постійно вдосконалюватися.
Українців в освітньому хабі Німеччини чекає багато корисних та цікавих можливостей:
-
навчання за українською програмою;
-
оволодіння IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);
-
навчання українській, німецькій та англійській мовам;
-
визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;
-
дізнатись про особливості проживання в Німеччині;
-
сприяння у працевлаштуванні;
-
екскурсії та змістовний відпочинок.
Усі заходи – безкоштовні.
«Наразі відкрито 16 освітніх хабів як в Україні, так і в інших країнах, зокрема у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, Швейцарії та Великій Британії і ось сьогодні – у Німеччині», – заявила координаторка українських освітніх хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.
За її словами, робота щодо розширення мережі освітніх хабів в країнах, де нині перебувають українці через війну, яку розв’язала рф, буде продовжена.
Нагадаємо, в Україні дитячі садочки можуть
замінювати денний сон відпочинком.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости