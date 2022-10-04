04.10.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк став партнером програми єОселя

Партнером державної програми доступного кредитування житла єОселя став ПриватБанк.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що у тестовому режимі на порталі Дія запрацювала нова державна іпотечна програма доступного кредитування для українців єОселя

Через державну програму єОселя, клієнти ПриватБанку мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском від 30% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

У цьому році учасниками програми можуть стати соціальні категорії:

військові та правоохоронці;

медики;

працівники освіти;

науковці.

Важливо: програма працює в тестовому режимі, триває робота над її технічним доопрацюванням. Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку Дія, а подати заявку стане можливим у декілька кліків.