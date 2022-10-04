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04.10.2022  16:15   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк став партнером програми єОселя

Партнером державної програми доступного кредитування житла єОселя став ПриватБанк.

єОселя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що у тестовому режимі на порталі Дія запрацювала нова державна іпотечна програма доступного кредитування для українців єОселя.
 
Через державну програму єОселя, клієнти ПриватБанку мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском від 30% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.
 
У цьому році учасниками програми можуть стати соціальні категорії:
 
  • військові та правоохоронці;
  • медики;
  • працівники освіти;
  • науковці.
Важливо: програма працює в тестовому режимі, триває робота над її технічним доопрацюванням. Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку Дія, а подати заявку стане можливим у декілька кліків.
 
Нагадаємо, ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк
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