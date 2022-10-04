ПриватБанк став партнером програми єОселя

Партнером державної програми доступного кредитування житла єОселя став ПриватБанк.
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Сприятливий день для початку чогось нового – сьогодні багато хто просто фонтанує ідеями. Зірки радять спочатку все продумати – для презентацій не найкращий час.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.
Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.
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