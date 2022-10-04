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04.10.2022  16:35   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 5 жовтня

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 5 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині невеликий дощ.
 
Вітер західний та північно-західний , 7-12 м/с.
 
Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°, вдень у північній частині 10-15°, на решті території 14-19°, в Карпатах вночі та вдень 1-6° тепла.
 
Источник:   Укргідрометцентр
 Тэги:  погода
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