04.10.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 5 жовтня

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 5 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині невеликий дощ.

Вітер західний та північно-західний , 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°, вдень у північній частині 10-15°, на решті території 14-19°, в Карпатах вночі та вдень 1-6° тепла.