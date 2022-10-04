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04.10.2022  16:43   Дмитро Колонєй

Була старостою при окупантах: під Харковом спіймали колаборантку (фото)

Жінці повідомлено про підозру в співпрвці з ворогом під Харковом.

Спіймали колаборантку, що була старостою в окупованому селищі Василенкове. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокурутуру, за даними слідства, підозрювана, знаходячись на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, стала співпрацювати з представниками країни-агресора та обійняла посаду так званого «старости села Василенкове».
 
З червня по вересень 2022 року жінка брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, підозрювана збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру. 
 
Після деокупації території громади жінку затримано. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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