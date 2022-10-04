Під Харковом пропала 89-літня жінка (фото)

У Харкові та області розшукують 89-річну Катерину Назарівну Освину.
Як повідомляє РЕДПОСТ посилаючись на Пошуковий загін «Мілена», 28 вересня о 7 годині ранку жінка вийшла з дому у селі Подвірки, Дергачівського району у Харківській області. З того часу її місцезнаходження невідоме.
Катерина Назарівна на зріст 160 см, худорлявої статури, має сиве волосся, світлі очі.
Була одягнена в хустку, червону сорочку, сірий теплий жилет.
Особливі прикмети: на лівому оці катаракта, на правій скроні велика родимка.
Жінка страждає на втрату пам’яті.
Шановні громадяни, якщо ви знаєте будь-яку інформацію про місцезнаходження Катерини Освиної, повідомте інформацію за телефонами: 068-777-0-112 або 102.
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