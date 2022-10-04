04.10.2022 13:35 Рита Парфенова

Під Харковом пропала 89-літня жінка (фото)

У Харкові та області розшукують 89-річну Катерину Назарівну Освину.

Як повідомляє РЕДПОСТ посилаючись на Пошуковий загін «Мілена», 28 вересня о 7 годині ранку жінка вийшла з дому у селі Подвірки, Дергачівського району у Харківській області. З того часу її місцезнаходження невідоме.



Катерина Назарівна на зріст 160 см, худорлявої статури, має сиве волосся, світлі очі.



Була одягнена в хустку, червону сорочку, сірий теплий жилет.



Особливі прикмети: на лівому оці катаракта, на правій скроні велика родимка.



Жінка страждає на втрату пам’яті.



Шановні громадяни, якщо ви знаєте будь-яку інформацію про місцезнаходження Катерини Освиної, повідомте інформацію за телефонами: 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, у Харкові та області розшукують 38-річного Олександра Бобро.