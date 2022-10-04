04.10.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

У Київському районі усувають пошкодження на трубопроводах

Активними темпами продовжується хід ремонтних робіт водопровідного господарства у Київському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 3 жовтня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 10 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Зокрема, активними темпами продовжується хід ремонтних робіт водопровідного господарства у Київському районі, де бригади оперативно усунули серйозні аварії на вул. Метробудівників та в'їзді Березовському, а також провели заплановані роботи на водоводі діаметром 500 мм по вул. В'ятській.

«Напередодні проведення комплексних робіт склали чіткий план дій, а також перевірили наявність необхідної спецтехніки та матеріалів. Досвідчені ремонтники успішно впоралися із відповідальним завданням, оперативно відновивши водопостачання на водопровідних магістралях. Після завершення ремонтів обов'язково впорядкували території. Зазначу й те, що у зв'язку з ворожою агресією, наші бригади знаходяться у постійній готовності на випадок виникнення непередбачених аварій на водопровідному господарстві», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін,

Сьогодні бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» взяли в роботу 14 пошкоджених ділянок трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, фахівці обстежили близько 3 тисяч кілометрів газопроводів.