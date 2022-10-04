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04.10.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ракетного удару по Харківській області

Ворог завдав удару по селищу міського типу Шевченкове.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 4 жовтня близько 6:30 окупанти завдали ракетного удару по смт Шевченкове Куп'янського району. Пошкодження отримали будинки мирних мешканців.
 
За попередніми даними, окупанти використовували ракету С-300.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли катівню.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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