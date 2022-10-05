05.10.2022 11:55 Рита Парфенова

Участника потрійного вбивства, яке намагалися видати за смерть від обстрілу, затримали на деокупованій території

Правоохоронці затримали учасника злочинної групи, яка вбила трьох людей, їхні тіла завантажили в автомобіль та підпалили.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Як повідомлялось раніше, 23 березня цього року на дорозі поблизу с. Зелений Гай Великобурлуцького району Харківської області шестеро чоловіків, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, якою заволоділи з розбитої військової колони на території смт Печеніги, вбили трьох людей через неприязні стосунки у минулому.



Після цього зловмисники розсадили загиблих в салон автівки, яка належала одному з потерпілих. Згодом чоловіки поїхали в бік с. Шиповате, де мешкав один із загиблих, спалили автомобіль з потерпілими, імітувавши смерть під час обстрілу, та втекли.



У квітні правоохоронці затримали двох підозрюваних – одного в Полтаві, іншого під час спроби покинути територію Харківщини. Наразі вони перебувають під вартою.



3 жовтня під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території затримано третього зловмисника.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).



Суд задовольнив клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Наразі встановлюється місцезнаходження ще трьох фігурантів, їх оголошено у розшук.



