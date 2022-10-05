Участника потрійного вбивства, яке намагалися видати за смерть від обстрілу, затримали на деокупованій території

Правоохоронці затримали учасника злочинної групи, яка вбила трьох людей, їхні тіла завантажили в автомобіль та підпалили.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Як повідомлялось раніше, 23 березня цього року на дорозі поблизу с. Зелений Гай Великобурлуцького району Харківської області шестеро чоловіків, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, якою заволоділи з розбитої військової колони на території смт Печеніги, вбили трьох людей через неприязні стосунки у минулому.
Після цього зловмисники розсадили загиблих в салон автівки, яка належала одному з потерпілих. Згодом чоловіки поїхали в бік с. Шиповате, де мешкав один із загиблих, спалили автомобіль з потерпілими, імітувавши смерть під час обстрілу, та втекли.
У квітні правоохоронці затримали двох підозрюваних – одного в Полтаві, іншого під час спроби покинути територію Харківщини. Наразі вони перебувають під вартою.
3 жовтня під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території затримано третього зловмисника.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Суд задовольнив клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі встановлюється місцезнаходження ще трьох фігурантів, їх оголошено у розшук.
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