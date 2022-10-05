05.10.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

У місті Харківської області відновлюється масочний режим

Люди повинні дотримуватись масочного режиму.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Валківську міську раду.

Повідомляється, що на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС, за наслідками розгляду питання «Щодо поточної епідеміологічної ситуації на території Валківської міської ради» , членами було ухвалено рішення про дотримання заходів по недопущенню розповсюдження COVID-19, оскільки в громаді вже є зареєстровані випадки захворювання.

Таким чином, люди в закритих приміщеннях, на торгівельних майданчиках, в аптечних пунктах, при зверненні за допомогою до медичних закладів, при користуванні громадським транспортом –використовувати можливість дистанціювання, а також використання масок, респіраторів, антисептиків.

Нагадаємо, Уряд Швеції передав Україні понад 500 тисяч доз вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 від Pfizer-BioNTech, яку було розроблено спеціально проти штаму коронавірусу «Омікрон» та його варіантів.