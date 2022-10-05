Військові рф обстріляли прикордонне селище з артилерії

Удар з артилерії зазнало селище Козача Лопань Харківського району.
Про черговий обстріл прикордонного населеного пункту повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
«На 223-й день (4 жовтня - прим. ред) повномасштабного вторгнення російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру у Козачій Лопані, а також проявляли військову активність вздовж державного кордону України. Збройні сили України завдали вогневого ураження ворогу у відповідь. На щастя, жертв чи поранених серед цивільного населення немає», – повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив з втратами.
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