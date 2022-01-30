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30.01.2022  19:00   Валерия Кононова

Донорство крови: как снизить дефицит и поднять социальную ответственность

Дефицит крови в Харькове, как и во всей Украине, можно исправить, в первую очередь, распространением идеи важности донорства крови.

Донорство крови в Харькове
 
Опубликуйте сторис, напишите об этом пост, сходите сдать кровь, если Вам позволяет здоровье, и расскажите своим близким о том, что это не страшно, не больно, и ещё сотни "НЕ". Разбейте стереотипы вокруг донорства – спасите чью-то жизнь.
 
Почему у Центров Крови дефицит, а показатель донаций не доходит и до половины необходимого – об этом узнавал корреспондент РЕДПОСТ
 
Сдача крови занимает у донора около получаса времени и дарит возможность жить потенциальным трем реципиентам. За словом "реципиент" стоят люди, настоящие, живые люди, обстоятельства жизни которых привели к необходимости помощи. На весах оказались 30 минут жизни здорового человека и жизнь того, кто оказался болен. 
 
Кстати, проверка донора на то, здоров ли он, осуществляется в ХОЦСК постоянно, перед процедурой берутся анализы крови, там поинтересуются самочувствием и сделают все, чтобы донору было комфортно. Центр полностью обеспечен современным оборудованием, которое гарантирует безопасность процесса. 
 
"Широкая общественность не задумывается о том, как важно быть донором. Среди социально активных людей нет привычки "сдавать кровь", тем самым подтверждая свою открытую социальную позицию", – говорят в Центре Крови, и добавляют, что решение проблемы скрывается в разъяснительной работе и воспитании культуры донорства, – "когда сдавать кровь станет таким же модным движением, как, скажем, "Велодень", мы сможем не только говорить о появившейся культуре донорства, но и новом уровне социального самоопределения в Украине". 
 
Таким образом, дефицит крови в Харькове, и Украине в целом, обусловлен отсутствием так называемой моды на донорство в стране, которая есть на эко-продукцию или же спортивные мероприятия. Решение проблемы – как минимум, заговорить о проблеме, заявив об её социальной важности, и таким образом поднимая уровень социальной ответственности.
 
Также центр предоставляет возможность провести корпоративный день донорства в вашей фирме/организации. Это поможет повысить социальный статус компании, проявить социальную ответственность и даже сблизить членов коллектива. 
 
Для того, чтобы организовать день донорства на работе, нужно получить разрешение руководства, иметь просторное помещение для проведения процедуры и место на парковке для машины выездной бригады. Также понадобится доступ в интернет и, конечно, нужно согласовать все со Службой Крови. Провести день Донора можно, если 30 сотрудников согласились принять участие в процедуре.
 
Ранее мы писали о ток, какие существуют требования к донору крови.
 
Тэги:  донорство, харьков
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