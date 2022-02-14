14.02.2022 12:15 Валерия Кононова

Курс доллара и евро в Харькове на 14 февраля

Национальный банк Украины анонсировал подорожание доллара и евро к 14 февраля.

И рост курса действительно произошёл. На 14 февраля курс Национального банка составляет 28,03 для доллара. И 31,97 – для евро, передает корреспондент РЕДПОСТ.



В обменках Харькова курс на 14 февраля составляет 29,10 для доллара и 33,10 для евро.



Самым высоким курс доллара в Украине был 26 февраля 2015 года и составлял 30,01 по официальным данным Национального банка. Евро был самым дорогим 26 января 2018 года и его стоимость составляла 35,66.

Ранее мы писали, что по мнению заместителя председателя Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, резкое падение курса гривны носит психологический характер – на него повлияло нагнетание ситуации по поводу возможного вторжения войск РФ на территорию Украины.