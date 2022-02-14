14.02.2022 12:00 Виталий Хиневич

Британские ученые обнаружили новую планету

В космосе найдена новая планета, на которой может быть жизнь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что британские ученые нашли новую планету, на которой теоретически может поддерживать жизнь организмов, благодаря воде. Эта планета находится в так называемой зоне обитаемости и вращается вокруг "белого карлика", то есть затухающей звезды.

Кроме этого отмечается, что открытие может быть первым случаем в истории, когда обнаружено небесное тело с пригодными для жизни условиями.

На данный момент ученые продолжают исследования и продолжают искать прямые доказательства, свидетельствующие о существовании планеты, на которой возможна жизнь.

Напомним, исследователи призывает ограничить производство и выбросы опасных веществ, поскольку загрязнение угрожает глобальным экосистемам, от которых зависит жизнь людей.