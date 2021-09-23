В трех районах Харькова не будет света 24 сентября: адреса

В Харькове в пятницу 24 сентября 2021 года планируется отключение в трех районах города.
Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В пятницу 24 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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Любая запутанная ситуация или вопрос сегодня может наконец разрешиться, причем в вашу пользу. Главное – умение просчитывать ситуацию и готовность идти решительные меры.
В выходные, 25 и 26 сентября, на Харьковщине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится на 2-4°C.
В этом году через неделю после Дня фармацевта Украины отмечается Всемирный день фармацевта.
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