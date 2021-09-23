23.09.2021 19:15 Евгений Клочко

В трех районах Харькова не будет света 24 сентября: адреса

В Харькове в пятницу 24 сентября 2021 года планируется отключение в трех районах города.



Фото: freepik.com

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу 24 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Салтовский район

ул. Героев Труда, 17; 34; 36; 36А; 36Б; 36В;.

Холодногорский район

пр. Любови Малой , 14; 4; 45;

, 14; 4; 45; ул. Григоровская, 86А; 86Б;

86А; 86Б; пр. Любови Малой, 2.

Центральный район

ул. Академика Павлова , 120; 323; 327; 331;

, 120; 323; 327; 331; ул. Героев Труда , 166-167; 69;

, 166-167; 69; ул. Костельная, 1; 11; 13; 17; 3; 5; 7; 9;

1; 11; 13; 17; 3; 5; 7; 9; ул. Кутузовская , 12;

, 12; ул. Манченковская, 10; 12; 14; 16; 184; 2; 22; 3; 4; 6; 8;

10; 12; 14; 16; 184; 2; 22; 3; 4; 6; 8; пер. Панаса Мирного, 10;

10; Харьковский р-н, пос. Циркуны, ул.отделение 'Кутузовка' , 11; 225; 328; 4А; 5; 66; 8;

, 11; 225; 328; 4А; 5; 66; 8; Харьковский р-н, пос. Циркуны, ул. Кутузовская , 21;

, 21; Харьковский р-н, пос. Циркуны, ул. Тепличная, 1; 4.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 23 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в пяти районах города.