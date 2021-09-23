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23.09.2021  19:15   Евгений Клочко

В трех районах Харькова не будет света 24 сентября: адреса

В Харькове в пятницу 24 сентября 2021 года планируется отключение в трех районах города.


Фото: freepik.com

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В пятницу 24 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Салтовский район

  • ул. Героев Труда, 17; 34; 36; 36А; 36Б; 36В;.

Холодногорский район

  • пр. Любови Малой, 14; 4; 45;
  • ул. Григоровская, 86А; 86Б; 
  • пр. Любови Малой, 2.

Центральный район

  • ул. Академика Павлова, 120; 323; 327; 331; 
  • ул. Героев Труда, 166-167; 69; 
  • ул. Костельная, 1; 11; 13; 17; 3; 5; 7; 9; 
  • ул. Кутузовская, 12; 
  • ул. Манченковская, 10; 12; 14; 16; 184; 2; 22; 3; 4; 6; 8; 
  • пер. Панаса Мирного, 10; 
  • Харьковский р-н, пос. Циркуны, ул.отделение 'Кутузовка', 11; 225; 328; 4А; 5; 66; 8; 
  • Харьковский р-н, пос. Циркуны, ул. Кутузовская, 21; 
  • Харьковский р-н, пос. Циркуны, ул. Тепличная, 1; 4.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 23 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в пяти районах города.
  
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  элетричество, харьков
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