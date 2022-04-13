13.04.2022 18:19 Дмитрий Колоней
Какие юридические лица и ФЛП могут пройти госрегистрацию во время войны: перечень
Минюстом Украины обновлен перечень субъектов, для которых в условиях военного положения производится государственная регистрация.
Как сообщает РЕДПОСТ
, Минюстом, учитывая необходимость обеспечения в условиях военного времени достоверности сведений Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, реализована возможность проведения наиболее неотложных регистрационных действий.
В частности, в условиях военного положения государством регистрируется
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создание благотворительных организаций
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общественных объединений,
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фермерских хозяйств,
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общественных формирований охраны государственной границы,
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изменения видов экономической деятельности юридическоих лиц
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решения о прекращении предпринимательской деятельности.
С полным перечнем регистрационных действий, проведение которых возможно в условиях войны, можно ознакомиться здесь
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