    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Какие юридические лица и ФЛП могут пройти госрегистрацию во время войны: перечень
13.04.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Какие юридические лица и ФЛП могут пройти госрегистрацию во время войны: перечень

Минюстом Украины обновлен перечень субъектов, для которых в условиях военного положения производится государственная регистрация.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, Минюстом, учитывая необходимость обеспечения в условиях военного времени достоверности сведений Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, реализована возможность проведения наиболее неотложных регистрационных действий.
 
 
В частности, в условиях военного положения государством регистрируется
  • создание благотворительных организаций
  • общественных объединений,
  • фермерских хозяйств,
  • общественных формирований охраны государственной границы,
  • изменения видов экономической деятельности юридическоих лиц 
  • решения о прекращении предпринимательской деятельности.
 
С полным перечнем регистрационных действий, проведение которых возможно в условиях войны, можно ознакомиться здесь.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове работает "горячая линия" для предпринимателей.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  госрегистрация юрлиц, флп, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 