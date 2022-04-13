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13.04.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики обеспечивают горячей водой более трех тысяч зданий

«Тепловые сети» продолжают возобновлять горячее водоснабжение в домах харьковчан.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, КП «Харьковские тепловые сети» на 13 апреля 2022 года обеспечивают горячей водой 3364 жилых дома. За прошедшие сутки удалось закрыть 356 заявок граждан, поступивших в диспетчерскую службу «15-62». В частности, рабочие ХТС подключили к горячему водоснабжению 11 домов, ликвидировали 27 дефектов на сетях и развоздушили системы отопления в 53 жилых домах.
 
«От сварщиков, которые ежедневно спускаются в траншеи с трубами, до операторов котельных, большинство из которых - женщины, которые круглосуточно следят за режимом работы котлов, - самоотверженный труд каждого сотрудника «Тепловых сетей» позволяет харьковчанам чувствовать комфорт даже в сложных военных условиях», - отметили на предприятии.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горячая вода, коммунальщики, харьков
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