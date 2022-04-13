13.04.2022 18:58 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики обеспечивают горячей водой более трех тысяч зданий

«Тепловые сети» продолжают возобновлять горячее водоснабжение в домах харьковчан.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , КП «Харьковские тепловые сети» на 13 апреля 2022 года обеспечивают горячей водой 3364 жилых дома. За прошедшие сутки удалось закрыть 356 заявок граждан, поступивших в диспетчерскую службу «15-62». В частности, рабочие ХТС подключили к горячему водоснабжению 11 домов, ликвидировали 27 дефектов на сетях и развоздушили системы отопления в 53 жилых домах.

«От сварщиков, которые ежедневно спускаются в траншеи с трубами, до операторов котельных, большинство из которых - женщины, которые круглосуточно следят за режимом работы котлов, - самоотверженный труд каждого сотрудника «Тепловых сетей» позволяет харьковчанам чувствовать комфорт даже в сложных военных условиях», - отметили на предприятии.