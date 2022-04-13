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13.04.2022  19:19   Дмитрий Колоней

В Украине выросли цены на бензин и дизтопливо

Автозаправки страны скорректировали цены на топливо

 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Консалтинговой группе "А-95", ряд украинских сетей АЗС преподнесли неприятный сюрприз автолюбителям, повысив стоимость бензина и дизельного топлива.
 
В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-92" и "А-95" подорожали на 34 коп./л до 33,77-33,87 грн/л. В то же время дизельное горючее в этих сетях подорожало на 22 коп./л, до 37,65 грн/л.
 
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие.
 
Отметим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива , от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
 
Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,32 гривны за литр, для дизельного топлива — 32,65 гривен за литр. То есть, по сравнению с концом марта средняя стоимость бензина увеличена на 0,34 грн/литр, на ДТ – на 0,22 грн/литр.
 
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,87 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 37,65 грн/л.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  бензин и дизтопливо, повышение цен, украина
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