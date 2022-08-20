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20.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 серпня

Хмарна погода протримається у Харкові весь день. Уночі піде дощ, який вранці зменшиться.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +19°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +24°...+28°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +27°...+24°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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