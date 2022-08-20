20.08.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виступаючи порадником чи опікуном.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний демонструвати фаталізм у всьому, за що б він не взявся, діючи під гаслом: «Чому бути, того не уникнути!». Є ймовірність того, що в якихось справах Овен може невиправдано покладатися на удачу, а вона підведе його в самий невідповідний момент. Щоб цього не сталося, Овну треба, перефразовуючи приказку, сподіватися на долю, але й самому не лишати. Якщо він сумлінно виконуватиме все, що від нього залежить, то і успіх не змусить себе довго чекати!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує відчути розчарування в чомусь або в комусь. Можливо, Телець зіткнеться зі втратою, або якась людина не виправдає його очікувань, або ж події розвиватимуться не так, як хотілося б йому. Зірки радять Тільцеві менше рефлексувати і не зациклюватися на тому, що йому не до вподоби. Швидше за все, його очікування просто надто завищені. Недаремно кажуть, що пошуки щастя – це головне джерело нещастя. Зменшивши планку своїх вимог до життя, Телець відчує себе набагато щасливіше!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп Близнюків сприятливий у всьому, що стосується любові, родинних та дружніх зв'язків, а також будь-яких інших стосунків! Удача чекає на них там, де Близнюки можуть на когось покластися: у колі друзів і рідних, надійних бізнес-партнерів, у суспільстві коханої людини. Крім того, день схиляє Близнюків до того, щоб активно заводити нові контакти. Успішними виявляться переговори, підписання договорів, робочі та особисті знайомства. Ну а одинокі Близнюки мають шанс зустріти втілення своїх романтичних фантазій.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки передвіщають Раку день, сприятливий для запуску нових проектів. Започатковані справи будуть просуватися легко і практично приречені на успіх. У бізнесі, у кар'єрі, у коханні Рак може сміливо зробити крок, на який, можливо, давно не міг наважитися. Попросити руки і серця, поговорити про збільшення зарплати, почати пошуки нової роботи, затіяти ремонт - будь-яка доленосна справа в руках Рака буде сперечатися і з часом принесе свої плоди. Тож чи варто відкладати його в довгу скриньку?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може відчути бажання поділитися з кимось своїм досвідом, знаннями або взагалі взяти когось під своє крило. День наділяє його душевною щедрістю, а також бажанням побути для когось мудрим наставником або щонайменше жилеткою для сліз. Якщо ж на очах Лева вершиться несправедливість, він готовий кинутися в бій, ставши на захист слабкого! Зірки попереджають Лева про те, що справедливість – це добре, але головне – не дати «слабким і пригнобленим» потихеньку сісти собі на шию.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має всі шанси опинитися на коні! Обставини обіцяють складатися на її користь, і не виключено, що в якомусь проекті на неї чекає заслужений успіх і визнання оточуючих. День чудово підходить для завершення будь-яких раніше розпочатих справ, причому чим значніші та глобальніші ці справи, тим краще. Зірки дарують Діві енергійність, пробивні здібності, удачливість та віру у свої сили. З таким арсеналом вона може лише перемагати!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки віщують Терезам день, коли від їхніх слів, вчинків, почуттів і навіть думок багато залежатиме! Можливо, Терезам доведеться ухвалити якесь рішення, і від того, яким воно виявиться, залежатиме багато в їхній долі. Втім, навіть незначні сьогоднішні вчинки здатні зіграти в житті Терезів чималу роль. Тож їм необхідно стежити за тим, що вони говорять і роблять: добрі думки та добрі справи обов'язково до них повернуться.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У спілкуванні з людьми у Скорпіона можливі будь-які крайнощі! Він здатний легше за звичайне піддаватися чужому тиску і йти на поступки, які не вигідні йому. Або ж навпаки, може сам тиснути на людей, які знаходяться поряд. Так чи інакше, стосунки Скорпіона з оточуючими ідеальними не назвеш. Щоб це не стало приводом для конфліктів, Скорпіонові варто пошукати у спілкуванні золоту середину!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Чудовий день, який подарує Стрільцеві заряд бадьорості, сонячної енергії та позитиву! Стрільцеві достатньо взятися за справи, щоб помітити, що вони просуваються ніби жартома. Навколишні тягнуться до нього, доля – підкидати приємні сюрпризи. Вдалі покупки, хороші новини, привабливі пропозиції, спілкування з приємними людьми, романтичні зустрічі – все це та багато іншого може очікувати Стрільця у повній відповідності до приказки: «Успіх приходить не до того, хто рано встає, а до того, хто прокидається у доброму настрої».

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу присвятити день своїй родині та друзям, адже саме вони – головна цінність у житті. День не схиляє його до успіхів у бізнесі, роботі чи навчанні, натомість із близькими людьми він зможе повною мірою проявити себе! Відкрите спілкування, дружня підтримка, розмови до душі принесуть Козерогу умиротворення та усвідомлення того, що життя прекрасне. Ну а якщо Козеріг самотній, він має добрий шанс познайомитися з спорідненою душею.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Тяга Водолія до спілкування може набувати форми крайнощів, виражаючись у підвищеній балакучості та прагненні перебувати в центрі подій. Страшніше звичайного голоду для Водолія може стати інформаційний голод! З усіма, хто знаходиться з ним поруч, Водолій здатний докладно поділитися своїми думками на будь-яку тему – про роботу, про життя, про кохання. Тільки не варто вступати з ним у суперечку: Водолій може прийняти будь-яке заперечення надто близько до серця.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть демонструвати впертість: їх практично неможливо спантеличити або переконати. Зупиняти їх також безглуздо, як танк, що рухається напролом! Втім, у цьому є і свої плюси: з толком застосувавши свою завзятість, Риби здатні згорнути гори. Набагато гірше, якщо Риби розміняють свої могутні сили на дрібниці або почнуть повертати все, що їм на думку спаде. Наслідки їх імпульсивних вчинків можуть виявитися руйнівнішими за цунамі!