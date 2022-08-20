20.08.2022 07:30 Рита Парфенова

20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У третю суботу серпня відзначається Всесвітній день безпритульних тварин.

Цей День з'явився у календарі з ініціативи Міжнародного товариства прав тварин у 1992 році. Починання підтримали зоозахисні організації різних країн.



Ця дата вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми безпритульних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю.



По всьому світу цього дня відбуваються просвітницькі та благодійні заходи. Волонтери проводять концерти, конкурси та аукціони, які допомагають зібрати кошти, які прямують на допомогу бездомним тваринам – насамперед, звичайно, собакам та кішкам. Також цей день – добрий шанс знайти господаря для безпритульного пса чи кота.

Всесвітній день лінощів - неофіційне, але справжнісіньке свято, яке широко відзначається в багатьох країнах світу саме 20 серпня.



Його завдання - не заохочувати пустельний спосіб життя, а лише нагадати людям про те, що треба брати паузи для піклування про себе, щоб упоратися зі стресом і уникнути вигоряння.



Батьківщина Всесвітнього дня лінощів - місто Ітагуї в Колумбії, де День ліні відзначають з 1984 року. Спочатку святкування тривало лише один день, але у 1989 році міська влада заснувала щорічний восьмиденний Фестиваль промисловості, торгівлі та культури, заключний день якого святкували як День лінощів, коли можна на добу забути про повсякденні проблеми.

Також цього дня

В 1619 голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.



1741 – відбулося відкриття капітан-командором Вітус Берінг Аляски.



1847 (за іншими джерелами – 1845) – народився знаменитий польський письменник та публіцист Олександр Гловацький. Відомий у літературі під псевдонімом Болеслав Прус. Головні його романи – «Лялька» та «Фараон».



1868 – у США офіційно проголошено закінчення Війни Півночі та Півдня.



1896 – запатентований телефон із набірним диском.



1904 – народився німецький хірург та уролог Вернер Форсман (пом. 1.06.1979). У 1928 він самостійно через надріз ліктьової вени ввів собі катетер і провів його до правої половини серця. Форсман проводив досвід у рентгенівському кабінеті, тому він зміг точно визначити, куди дійшов катетер. Згодом методику катетеризації серця Форсману допомогли доопрацювати два американські лікарі - Андре Корнан і Дікінсон Річардс. У 1956 році всі троє стали лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.



1912 – Томас Едісон патентує фонограф та електробатарею.



1913 – народився Роджер Уолкотт Сперрі, американський нейробіолог і дослідник, лауреат Нобелівської премії з медицини 1981 року за відкриття функціональної спеціалізації півкуль головного мозку. Сперрі встановив, що функції лівої та правої частин головного мозку різні: ліва півсфера управляє мовою, аналітичними та логічними функціями, тоді як права – орієнтацією у просторі та художньою уявою людини (музика тощо).



1948 – народився Роберт Плант, британський рок-вокаліст, відомий насамперед участю у «Led Zeppelin».



1960 - вперше на Землю повернулися запущені в космос живі істоти - собаки Білка та Стрілка.



1969 - "Бітлз" востаннє зустрілися в студії звукозапису в повному складі, завершивши роботу над альбомом "Abbey Road". Останньою піснею, над якою вони працювали разом, була I Want You (She-s So Heavy).



1980 – італійський альпініст Райнхольд Месснер вперше підкорив Еверест наодинці без використання дихальної кисневої маски.



1991 – закрито Семипалатинський ядерний полігон.



2004 – у Харкові, у саду Шевченка з'явився пам'ятник Архістратигу Михайлу – подарунок Києва до відзначення 350-річчя заснування Харкова. Автори – скульптор Віталій Сівко та архітектор Віктор Бобровський.



Іменини відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, ​​Пімен, Стефан.