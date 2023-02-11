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11.02.2023  08:55   Віталій Хінєвіч

На вихідні у Харківській області запроваджується спеціальний графік погодинних відключень світла

Зокрема такий графік діятиме у Харкові, Харківському та Чугуївському районі.

Світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
У зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону в Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги: 
 
  • 1 черга - 11.00-17.00
  • 2 черга - 12.00-18.00
  • 3 черга - 13.00-19.00
  • 4 черга - 14.00-20.00
  • 5 черга - 14.00-20.00
  • 6 черга - 15.00-21.00
  • 7 черга - 16.00-22.00
  • 8 черга - 07.00-13.00
  • 9 черга - 08.00-14.00
  • 10 черга - 08.00-14.00
  • 11 черга - 09.00-15.00
  • 12 черга - 10.00-16.00
Черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків. Ознайомитися з ними можна, перейшовши за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають 13 аварій на водопровідних мережах.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків, відключення світла
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