11.02.2023 08:55 Віталій Хінєвіч
На вихідні у Харківській області запроваджується спеціальний графік погодинних відключень світла
Зокрема такий графік діятиме у Харкові, Харківському та Чугуївському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківобленерго.
У зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону в Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги:
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1 черга - 11.00-17.00
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2 черга - 12.00-18.00
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3 черга - 13.00-19.00
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4 черга - 14.00-20.00
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5 черга - 14.00-20.00
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6 черга - 15.00-21.00
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7 черга - 16.00-22.00
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8 черга - 07.00-13.00
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9 черга - 08.00-14.00
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10 черга - 08.00-14.00
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11 черга - 09.00-15.00
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12 черга - 10.00-16.00
Черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків. Ознайомитися з ними можна, перейшовши за посиланням.
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