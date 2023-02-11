11.02.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники у Харківській області усували наслідки ворожих обстрілів

За добу з 10 по 11 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

10 лютого, близько 10:00 ворог завдав чергового ракетного удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури. Там виникла пожежа на площі 150 кв.м. 8 людей зазнали травм і поранень. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був оперативно ліквідований.

Крім цього,6 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет:

у селищі Дворічна – ушкоджена адміністративна будівля, 2 приватних домогосподарства, 1 автомобіль;

місто Куп’янськ – пошкоджені 7 приватних садиб;

місто Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали 2 приватні і 1 комунальне підприємства, 2 адмінбудівлі, будівлі банківської установи та аптеки, двоповерховий житловий будинок, 5 приватних осель. Поранено 1 людину;

селище Вільча – 2 приватних будинки;

село Вовчанські Хутори – 3 приватні домогосподарства.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківської області.



