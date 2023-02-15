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15.02.2023  10:15   Рита Парфенова

Чоловіка, який годував та давав пальне окупантам, судитимуть у Харкові

Під час окупації міста Вовчанська місцевий колаборант грабував склади заради окупантів.

суд

Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, суд розгляне справу 38-річного чоловіка мешканця Вовчанської громади, який з власної ініціативи передавав окупантам продукти харчування та паливо.

Він приїздив до складських приміщень у вказаній громаді, звідки забирав продукти харчування та паливно-мастильні матеріалі.

На цьому пособник окупантів не зупинився. Він особисто супроводжував російських військових, аби показати їм приховані автошляхи на території громади.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на  Харківщині розшукують чоловіка, який служив окупантам, а потім втік.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, харьков, агрессия россии
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