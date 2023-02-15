15.02.2023 10:15 Рита Парфенова

Чоловіка, який годував та давав пальне окупантам, судитимуть у Харкові

Під час окупації міста Вовчанська місцевий колаборант грабував склади заради окупантів.

Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, суд розгляне справу 38-річного чоловіка мешканця Вовчанської громади, який з власної ініціативи передавав окупантам продукти харчування та паливо.



Він приїздив до складських приміщень у вказаній громаді, звідки забирав продукти харчування та паливно-мастильні матеріалі.



На цьому пособник окупантів не зупинився. Він особисто супроводжував російських військових, аби показати їм приховані автошляхи на території громади.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



