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15.02.2023  09:39   Рита Парфенова

Окупанти третю добу поспіль атакують село на Харківщині

Підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів в районі села Гряниківка Харківської області.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, на Харківщині противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів:

  • Баранівка,
  • Берестове,
  • Ветеринарне,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Глибоке,
  • Гранів,
  • Дворічна,
  • Землянки,
  • Красне,
  • Красне Перше,
  • Крохмальне,
  • Куп’янськ,
  • Новомлинськ,
  • Рідкодуб,
  • Рублене,
  • Стрілеча,
  • Табаївка,
  • Тернова,
  • Чугунівка.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що вранці 15 лютого військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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