Окупанти третю добу поспіль атакують село на Харківщині

Підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів в районі села Гряниківка Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, на Харківщині противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що вранці 15 лютого військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ.
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