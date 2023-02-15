15.02.2023 09:39 Рита Парфенова

Окупанти третю добу поспіль атакують село на Харківщині

Підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів в районі села Гряниківка Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.



Крім того, на Харківщині противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів:

Баранівка,

Берестове,

Ветеринарне,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Глибоке,

Гранів,

Дворічна,

Землянки,

Красне,

Красне Перше,

Крохмальне,

Куп’янськ,

Новомлинськ,

Рідкодуб,

Рублене,

Стрілеча,

Табаївка,

Тернова,

Чугунівка.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що вранці 15 лютого військові рф вкотре обстріляли Куп’янськ.



