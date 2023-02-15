15.02.2023 08:45 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли Куп’янськ: зруйнована багатоповерхівка, сталися пожежі

Ранок 15 лютого у місті Куп’янську на Харківщині вкотре почався з обстрілу військовими рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Від ворожої агресії страждають міста та села Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

«Сьогодні (15 лютого – ред.), о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.

Обійшлося без постраждалих.





Протягом доби з 14 по 15 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.



На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну.



Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.





У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 14 по 15 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



