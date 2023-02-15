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15.02.2023  08:45   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли Куп’янськ: зруйнована багатоповерхівка, сталися пожежі

Ранок 15 лютого у місті Куп’янську на Харківщині вкотре почався з обстрілу військовими рф.

У Харківській області під ворожим обстрілом 15 лютого знову був Куп’янськ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Від ворожої агресії страждають міста та села Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

«Сьогодні (15 лютого – ред.), о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.

Обійшлося без постраждалих.

У Харківській області під ворожим обстрілом 15 лютого знову був Куп’янськ

Протягом доби з 14 по 15 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну.

Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів,  Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.

У Харківській області під ворожим обстрілом 15 лютого знову був Куп’янськ

У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 14 по 15 лютого 2023 року не зафіксовано пожеж, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

 


Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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